19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

May
17
Mayıs 17, 11:32 öö
19 mayıs

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

18 MAYIS 2021


19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI İSTİKLAL MARŞI TÖRENİ VE ÇELENK TAKDİMİ
Yer: Ataköy Yerleşkesi Ön Bahçe
Saat: 11.30

İKÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ “GENÇLİĞE HİTABE” VİDEOSU 
Saat: 14.00
Yer: Instagram @kulturnoktasi

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ İLE "GENÇLİK PANELİ”
Moderatör: Doğa KURTYİĞİT - Kültür Noktası İletişim Sorumlusu
Konuşmacılar:
Efe ANĞIN - Etkili İletişim Kulübü Başkanı
Fırat BAYDİLEK - Yeni Medya ve İletişim Kulübü Başkanı
İbrahim SELİM - Lojistik Kulübü Başkanı
Nisanur KURT - IEEE Başkanı
Ahmet Can GÜNAY - Asimov Teknoloji Kulübü Eş Başkanı
Yer: CATS Collaborate 

19 Mayıs
19 Mayıs


YOGA ATÖLYESİ    
Eğitmen: Gülten CEVİZ - Yoga Eğitmeni
Saat: 21.00
Yer: Adobe Connect
Link: http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/yogaatolyesi/

19 MAYIS 2021

ORKESTRA İKÜ GENÇLİK MARŞI VİDEOSU
Saat: 12.00
Yer: Instagram @kulturnoktasi


İKÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 19 MAYIS MESAJI VİDEOSU
Saat: 14.00
Yer: Instagram @kulturnoktasi

OMUZLARIMDAKİ 19 MAYIS
Konuşmacı: Numan AYDINOĞLU, Araştırmacı/Yazar
Saat: 13.00
Yer: Adobe Connect
Link: http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/ondokuzmayiskutlamatoreni/

19 Mayıs
19 Mayıs

ATATÜRK VE GENÇLİK PANELİ    
Moderatör: 
Furkan ÖZDEMİR / Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar:  
*Emir OKUR,  ADK Başkanı
*Başak DOĞAN, ADK Yönetim Kurulu Üyesi
Saat: 15.00
Yer: Adobe Connect
Link: http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/ataturkvegenclik/

SPORCU ÖĞRENCİLERLE 19 MAYIS PANELİ    
Moderatör: Dilruba ŞAHİN - Öğrenci Konseyi Bşk. Yrd.
Konuşmacılar:
Ahmet Can GENÇ – İKÜ Voleybol Erkek Takımı Kaptanı
Neslişah KARAMÜRSEL – İKÜ Voleybol Kadın Takım Kaptanı 
Talat ŞUTOVA – İKÜ Tenis Erkek Takımı Kaptanı 
Sena KULÜP – İKÜ Tenis Kadın Takımı Kaptanı
Arif BAŞ – İKÜ Futbol Takımı Kaptanı 
Alptuğ BETEROĞLU – İKÜ Basketbol Takımı Kaptanı 
Umut ÜNLÜ – İKÜ  MYO İşletme Yönetimi Programı 2. Sınıf Öğrencisi
Saat: 17.00
Yer: Adobe Connect
Link: http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/kulturlusporcular/

19 Mayıs

START-UP ŞÖLENİ ÖDÜL TÖRENİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri
Saat: 20.30
Yer: Adobe Connect
Link: 
http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/gir_startuptoren/
 