19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI
18 MAYIS 2021
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI İSTİKLAL MARŞI TÖRENİ VE ÇELENK TAKDİMİ
Yer: Ataköy Yerleşkesi Ön Bahçe
Saat: 11.30
İKÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ “GENÇLİĞE HİTABE” VİDEOSU
Saat: 14.00
Yer: Instagram @kulturnoktasi
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ İLE "GENÇLİK PANELİ”
Moderatör: Doğa KURTYİĞİT - Kültür Noktası İletişim Sorumlusu
Konuşmacılar:
Efe ANĞIN - Etkili İletişim Kulübü Başkanı
Fırat BAYDİLEK - Yeni Medya ve İletişim Kulübü Başkanı
İbrahim SELİM - Lojistik Kulübü Başkanı
Nisanur KURT - IEEE Başkanı
Ahmet Can GÜNAY - Asimov Teknoloji Kulübü Eş Başkanı
Yer: CATS Collaborate
YOGA ATÖLYESİ
Eğitmen: Gülten CEVİZ - Yoga Eğitmeni
Saat: 21.00
Yer: Adobe Connect
Link: http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/yogaatolyesi/
19 MAYIS 2021
ORKESTRA İKÜ GENÇLİK MARŞI VİDEOSU
Saat: 12.00
Yer: Instagram @kulturnoktasi
İKÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 19 MAYIS MESAJI VİDEOSU
Saat: 14.00
Yer: Instagram @kulturnoktasi
OMUZLARIMDAKİ 19 MAYIS
Konuşmacı: Numan AYDINOĞLU, Araştırmacı/Yazar
Saat: 13.00
Yer: Adobe Connect
Link: http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/ondokuzmayiskutlamatoreni/
ATATÜRK VE GENÇLİK PANELİ
Moderatör:
Furkan ÖZDEMİR / Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar:
*Emir OKUR, ADK Başkanı
*Başak DOĞAN, ADK Yönetim Kurulu Üyesi
Saat: 15.00
Yer: Adobe Connect
Link: http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/ataturkvegenclik/
SPORCU ÖĞRENCİLERLE 19 MAYIS PANELİ
Moderatör: Dilruba ŞAHİN - Öğrenci Konseyi Bşk. Yrd.
Konuşmacılar:
Ahmet Can GENÇ – İKÜ Voleybol Erkek Takımı Kaptanı
Neslişah KARAMÜRSEL – İKÜ Voleybol Kadın Takım Kaptanı
Talat ŞUTOVA – İKÜ Tenis Erkek Takımı Kaptanı
Sena KULÜP – İKÜ Tenis Kadın Takımı Kaptanı
Arif BAŞ – İKÜ Futbol Takımı Kaptanı
Alptuğ BETEROĞLU – İKÜ Basketbol Takımı Kaptanı
Umut ÜNLÜ – İKÜ MYO İşletme Yönetimi Programı 2. Sınıf Öğrencisi
Saat: 17.00
Yer: Adobe Connect
Link: http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/kulturlusporcular/
START-UP ŞÖLENİ ÖDÜL TÖRENİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri
Saat: 20.30
Yer: Adobe Connect
Link:
http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/gir_startuptoren/