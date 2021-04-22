Hukuk Fakültesi tarafından üniversitemizin tüm öğrencilerine açık olarak düzenlenen “Hukuk Okuryazarlığı Sertifika Eğitim Programları” devam ediyor. Hukuk Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ural'ın vereceği "Kira Hukuku Sertifika Programı" eğitimi, 22 Nisan Perşembe günü 15.00-17.00 saatleri arasında Adobe Connect Sanal Sınıf Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.