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Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 Sayılı Yükseköğretim…
İKÜ Meslek Yüksekokulu (MYO), 16 Nisan 2021 Cuma günü “Kültür Yaşamdır” temalı “Yeni’den Düşle-Atölye Serisi”nin dördüncüsünü gerçekleştirdi. MYO akademisyenlerinden Öğr. Gör. Eda Öztürk ve Öğr. Gör. Tayfun Belet’in moderatörlüğünü üstlendiği e-atölyenin bu ayki konuğu Fotoğrafçı & GazeteciDetay
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, ikinci çalışmasını “İnsan Kaynakları Etkileşim Oturumları” başlığıyla 9 Nisan 2021 Cuma günü 10.00-12.00 saatleri arasında düzenledi.
İki oturum şeklinde gerçekleştirilen çalışmaya idari birimlerde görev yapan orta kademe yöneticiler katıldı. İnsanDetay